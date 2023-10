Una camminata per sensibilizzare sull’allattamento In occasione della Settimana mondiale dell'allattamento, domani a Lecco si svolge la Camminata dell'allattamento. Partenza alle 14 dall'ospedale Alessandro Manzoni. Per promuovere l'allattamento al seno e far conoscere i servizi di "mamme alla pari Lecco". Partecipazione libera, adatta a passeggini.