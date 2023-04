Un viaggio alle origini dello ”sport”

Andrea

Maietti

Impazza sempre il virus del pallone. Sarà lo psicofarmaco per lenire l’angoscia della mala cronaca quotidiana, chissà? Ma sarà pure semplicemente l’arcano sortilegio che può sprigionare lo sport. A proposito, da dove viene la parola? Dal francese antico desport, pare, a partire dal secondo Ottocento. In questi casi conviene chiedere conferma al collega Redefossi. Non conosco filologo più agguerrito e curioso di lui. Una volta, avendo visto in un film western una vecchia squaw sgranare un fuso di mais su una grattugia di rame, esattamente come mia zia Palmira sull’aia del suo cascinale di Costaverde, lo provocai chiedendogli se non ci fossero parentele tra i padri padani e i pellerossa d’America. Redefossi corrugò la fronte, rammaricato: "Ho letto qualcosa del genere in un libro sui Sioux alla libreria Hoepli. Purtroppo non ho acquistato il libro". "La voce sport nel senso di pratica sportiva – aggiunge – appare nel 1653 nel saggio "Il vero pescatore" di Isaac Walton". Nel significato di divertimento, sport lo si trova ripetutamente anche in Shakespeare. Una delle citazioni scespiriane più annotate dai miei alunni era da Re Lear: "Come mosche per bambini dispettosi noi siamo per gli dei: ci uccidono per sport". Altrove, sempre in Shakespeare, sport significa scherzo, tiro barbino. E talvolta è il divertimento amoroso. Come in Andrew Marvell (1621-1678) nella sua invocazione all’amante ritrosa: "Così facciamo sport finché possiamo". Ma Shakespeare praticava qualche sport? Stratford, la sua cittadina natale, alla fine del Cinquecento poteva vedere scene di caccia (da parte dei nobili). Will era figlio di un artigiano e poteva al massimo aver fatto del bracconaggio di daini (a rischio di carcere e impiccagione). A Stratford poi, all’epoca, giocavano sì una specie di football, ma la presenza della palla era puro pretesto per pestarsi a sangue. Sport troppo cruento per un poeta. Nei momenti di noia, Will preferiva certamente il biliardo: "Basta con la musica (dice Cleopatra all’ancella) andiamo a giocare a biliardo".