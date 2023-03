“Un tè a Palazzo Besta” con tanti bambini delle scuole del paese

L’appuntamento a Teglio è per domani, sabato 18 marzo dalle 14.30 alle 16.30. L’iniziativa è stata chiamata “Un tè a Palazzo Besta”. Sarà l’occasione per presentare il nuovo abbonamento che consente ingressi illimitati per un anno; anticipare le attività già in programma per il 2023; fare una piccola merenda insieme.L’abbonamento è una tessera con cui si diventa soci del museo, parte di una comunità che vive il museo come luogo di ispirazione, di educazione, di partecipazione, di incontro. Il Comune promuoverà questa iniziativa incoraggiando con il suo supporto i bambini che frequentano le scuole di Teglio.