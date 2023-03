Un sistema digitale per l’offerta turistica

Seguire le tracce digitali per disporre di dati in tempo reale e approntare le giuste strategie turistiche. Questa sfida, lanciata dal Comune di Sondrio e dalla Valchiavenna, e stata presentata nei giorni scorsi nel capoluogo. Una partnership tra due località per un progetto pilota che ambisce a coinvolgere l’intero sistema Valtellina, suggello della collaborazione avviata con i Winter World Master Games Lombardia 2024. Dalla presentazione del Piano Strategico del Turismo, che aveva evidenziato la necessità di creare un osservatorio per raccogliere e analizzare i dati, sono trascorsi soltanto 5 mesi: il percorso avviato dall’amministrazione comunale per trasformare Sondrio in una destinazione turistica procede spedito. Ieri Palazzo Pretorio ha ospitato la presentazione del progetto di rilevazione digitale delle presenze, delle richieste e delle preferenze dei turisti.

"Per pianificare e attuare progetti seri bisogna lavorare su basi solide e impostare una strategia - ha esordito il sindaco Marco Scaramellini -: questo strumento è importante in sé ma anche per la condivisione che si è creata. Non si può più ragionare per singoli territori, la programmazione e la promozione devono essere fatte in un’ottica di sistema". Su questo aspetto si è soffermato anche il presidente della Cm Valchiavenna Davide Trussoni. "Noi siamo orgogliosamente valchiavennaschi - ha detto - ma all’interno del sistema Valtellina e siamo molto contenti della collaborazione con il Comune di Sondrio. Entrambi vogliamo rendere più efficace la proposta e questo strumento ci aiuterà". Sull’importanza di condividere il progetto pilota si è espresso l’assessore al Turismo Michele Diasio. "Teniamo molto ad ampliare il raggio d’azione dell’iniziativa. L’auspicio è che l’indagine coinvolga l’intera provincia per farci trovare pronti per le Olimpiadi". Il direttore del Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna Filippo Pighetti è entrato negli aspetti tecnici: "Abbiamo la necessità di essere precisi e puntuali in termini di dati".

Fulvio D’Eri