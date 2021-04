Il protocollo d’intesa sottoscritto nel 2020 per dare buone risposte finanziarie alle imprese, in difficoltà a causa dell’impatto della pandemia di Covid 19 sui vari settori produttivi, è stato un successone e verrà riproposto anche per il 2021. La convenzione siglata l’anno scorso da Enti pubblici, associazioni di...

Il protocollo d’intesa sottoscritto nel 2020 per dare buone risposte finanziarie alle imprese, in difficoltà a causa dell’impatto della pandemia di Covid 19 sui vari settori produttivi, è stato un successone e verrà riproposto anche per il 2021. La convenzione siglata l’anno scorso da Enti pubblici, associazioni di categoria, alcuni istituti bancari, e la Confidi ha da subito innescato un percorso virtuoso tra i vari attori del protocollo che, da maggio a dicembre 2020, ha visto da parte degli istituti bancari convenzionati l’erogazione a piccole imprese, lavoratori autonomi e professionisti della provincia di Sondrio di oltre 5.000 finanziamenti assistiti dal fondo centrale di garanzia per un totale di 379.618.710 euro. Dei più di cinquemila interventi erogati, 3.250 hanno riguardato finanziamenti per liquidità fino a 30.000 euro, mentre i restanti 1800 sono i finanziamenti per importi superiori. Numeri importanti per la provincia di Sondrio dove l’erogazione dei finanziamenti è stata superiore di quasi il 30% rispetto alla media nazionale e del 28% sulla media regionale. E a livello lombardo la provincia di Sondrio è la prima assoluta. Importante, altresì, sottolineare che le imprese valtellinesi, anche grazie al protocollo e ai contributi messi a disposizione dagli enti pubblici firmatari pari a 210mila euro, hanno ottenuto condizioni di miglior favore sia dalle banche sia dai Confidi. Visti i risultati soddisfacenti, le parti in causa hanno deciso di riproporre anche per il 2021 l’operatività del protocollo e pertanto di rilanciare l’iniziativa prorogandola fino al 30 giugno 2021 e, eventualmente, anche oltre.

