Un progetto di inclusione al Sociale di Sondrio con “Ops! Cambio di rotta“

Liberamente ispirato ad “Alice nel paese delle meraviglie”, lo spettacolo di oggi alle 20.30 al Sociale con attori protagonisti 11 ragazzi con disabilità dell’Associazione Ops! Cambio di Rotta Aps ed è frutto di un laboratorio teatrale di oltre un anno. "Alice è un personaggio che si ritrova nel mondo della diversità, catapultata dentro qualcosa di sconosciuto che mette in crisi la sua identità – spiega Loredana Piacentino -. Crea una domanda in tutti noi: esiste la normalità? La protagonista della storia si trasforma per cercare l’identità perduta. Questo è quello che accade di fronte alla diversità ed è ciò che spaventa. Alice insegna che dobbiamo sognare cose impossibili".

Adattamento teatrale di Piacentino; regia e coreografia Hadi Habibnejad, Piacentino; testi di apertura e chiusura tratti dal libro Ops!Cambio di Rotta: Roberta Bertolatti; scenografia e costumi Viola Farina; brani musicali: Tore Locatelli; flauto: Simona Cremonesi; testi canzoni: Patrizia Pili; musica dal vivo: percussioni Andrea Murada e Ivan Romeri, voce Patrizia Pili; luci: Cesare Adoni e Daniele Broggini; fonico: Ivan Azzetti; audio: Luca Zugnoni; make up Look Center; attori e danzatori Alessandra Massimino, Alessia Tani, Anna Maria Cioccarelli, Benedetta Naritelli, Chiara Ravizza, Cristiano Renna, Davide Cazzaniga, Elena Tancredi, Federica Paganoni, Gerry Butticé, Hadi Habibnejad, Liuba Murada, Piacentino, Marianna Broggini, Nadine Bormetti, Rachele Sottovia, Bertolatti, Paolo Cornelatti. Il biglietto online acquistabile al link https:biglietteria.culturatela.itdettaglio-spettacolo.php?negozio_spettacolo_id=84. Ai musei o al Sociale 3 ore prima. Mi.Pu.