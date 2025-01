Un malore improvviso . Nulla da fare per anziano

Un malore improvviso che non gli ha dato scampo. Un malore che lo ha colpito mentre era al volante della sua auto in via Belvedere a Valdidentro, Comune nel quale risiedeva. È successo ieri mattina poco dopo le 9.30. Il portale di Areu, l’agenzia per l’emergenza e urgenza parlava di "auto contro ostacolo", in realtà si trattava della vettura portata fuori strada, per come comprensibilmente ha potuto fare l’uomo, 68 anni, una volta accortosi di stare molto, molto male. A nulla sono valsi i soccorsi giunti sul posto già in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Ripercussioni anche sul traffico, già piuttosto intenso a quell’ora, di chi era diretto a Livigno per trascorrere una giornata di sci sulle piste. E proprio sui tracciati bianchi anche ieri c’è stato del super lavoro per gli uomini in divisa e i sanitari del 118. Alla chiusura degli impianti si sono contati più di dieci incidenti. Interessate tutte le stazioni invernali, dal Piccolo Tibet alla Valmalenco, fino all’estremo opposto dell’alta Valchiavenna con Campodolcino. Non sono mancati anche malori e le cadute.