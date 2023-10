Un lago di vini fino a martedì in piazza Cavour

Un lago… di vini quello che si potrà gustare fino a martedì in piazza Cavour con il “Lake Como wine festival“, l’occasione giusta per assaggiare i grandi vini e i prodotti tipici di più di 50 aziende provenienti da tutta Italia. Dal Barolo all’Amarone, dal Prosecco al Franciacorta, dal Parmigiano Reggiano ai formaggi dei monti lariani, dalla bresaola al salame del lago, dall’olio d’oliva all’aceto balsamico, dal miele alle marmellate. Un’esplosione di sapori e profumi, in un percorso di assaggi aperto dalle 10 alle 22. Il ticket d’ingresso a 20 euro comprende 15 gettoni di assaggio, un calice da degustazione e una tasca porta calice.