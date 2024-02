"Un intervento da bocciare". Bufera dell’Aci sulla viabilità fra Castione e Montagna

La fiera delle occasioni perse. In una lettera il presidente dell’Ac Sondrio Andrea Mariani boccia senza mezzi termini le soluzioni presentate dagli organi competenti relative alle opere viabilistiche per il miglioramento della viabilità sulla SS 38, nel tratto tra Castione e Montagna. Una viabilità che, per opinione della quasi totalità della popolazione, va sicuramente migliorata perché quella attuale non è più sostenibile (con code chilometriche provocate da alcune rotonde e con una tangenziale che unica o quasi nel suo genere termina la sua corsa con un passaggio a livello ma che, secondo molti altri tra i quali Mariani, non con le opere che vedranno la luce prima delle Olimpiadi o subito dopo. Svincolo della Sassella a Ovest e sovrappasso del Trippi a est, comporterebbero, sempre a dire di Mariani e dell’Aci, "un disastro viabilistico che non è stato ancora compreso".

La lettera aperta agli operatori economici della Valle si apre con un titolo esplicito "Quante occasioni perdiamo" e poi prosegue con "capita nella vita professionale di accettare ruoli pubblici con rilevanza, al solo fine di far crescere la nostra economia, capita ad altri di farlo in modo difforme. Capita a molti di noi di donare senza alcun compenso il nostro impegno. Capita ad altri, di imporre soluzioni dannose per il nostro territorio". Un atto di accusa vero e proprio. "Il luogo sono le “opere olimpiche“, relative alla viabilità. Il pollo di Trilussa non è stato compreso, il disastro viabilistico nemmeno". Il giudizio sulle opere è quindi altamente negativo. "Il nostro sistema economico si meritava altro", chiosa Mariani.

Fulvio D’Eri