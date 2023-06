"Un freno a orsi e lupi Prima che sia tardi"

Si è tenuto a Chiavenna il primo incontro dei sindaci della Valchiavenna e non soltanto e degli amministratori locali dell’arco alpino sul tema dei grandi predatori (in particolare orsi e lupi). Erano presenti decine di sindaci, presidenti di Comunità Montana e rappresentanti delle realtà istituzionali dal Piemonte al Trentino passando per la Lombardia. È intervenuta anche una rappresentanza di amministratori della vicina Svizzera. Insieme a loro, nutrita la presenza di rappresentanti regionali fino alla partecipazione dei due europarlamentari Alessandro Panza e Pietro Fiocchi.

"Si è trattato diun confronto e di lavoro sul tema che sta preoccupando interi territori che registrano un numero sempre maggiore di predazioni e presenze incontrollate di lupi e orsi - ha dichiarato Davide Trussoni, presidente della Cm Valchiavenna -. Una giornata che si è conclusa con la proposta di un manifesto di impegno che sarà trasmesso alle istituzioni locali per la condivisione nelle Giunte, nei Consigli comunali e nelle assemblee. Cinque i punti per dire che siamo vicini alla nostra gente chiedendo per prima cosa di aggiornare i numeri dei censimenti alla realtà dei fatti per poi procedere celermente ad una revisione normativa che consenta di gestire con determinazione un problema che sta sfuggendo di mano".

"Siamo orgogliosi ed onorati di aver ospitato, in stretta collaborazione con i comitati spontanei dei cittadini sorti a difesa dei propri territori (che ringraziamo per il costante impegno) - sottolinea Luca Della Bitta, sindaco di Chiavenna, tra i numerosi primi cittadini che hanno preso parte all’appuntamento -. Questo evento unico è nel suo genere. Speriamo si tratti di un inizio di un percorso di unità di tutto l’arco alpino a difesa dei territori e delle popolazioni che ancora li abitano. Non si può rischiare un ulteriore spopolamento ".

Michele Pusterla