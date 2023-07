Un camp per l’unione dei giovani di più Stati

Un campo estivo per l’integrazione tra i popoli. È in svolgimento a Tirano, sede per la prima volta di un evento che si è tenuto per tanti anni a Bormio, il Campo Valtellina promosso e organizzato dai Lions per favorire l’incontro e lo scambio tra ragazzi di diverse nazionalità, allo scopo di creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo (come recita lo statuto lionistico) oggi più che mai urgente e necessario. Quest’anno i ragazzi presenti provengono da Stati Uniti, Brasile, Australia, Lituania, Turchia, Finlandia, Grecia, Germania, Israele, Ungheria, Romania. "Il Campo Valtellina, sostenuto dal Distretto 108 Ib1 e dai Lions Club della Valtellina, Valchiavenna e di Colico, è alla sua XXVIII° edizione ed è realizzato grazie ad alcuni Officers che con passione vi dedicano tempo e risorse – dicono dal Lions Club - in particolare Cinzia Franchetti, Youth Camp and Exchange Chairperson, e Mario Trecarichi, direttore del Campo. Nella gestione del Campo saranno affiancati da due giovani Camp Leaders, Leo Alessandro Croce e Matteo Camesasca". F.D’E.