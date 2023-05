Un aiuto economico per le famiglie con figli

Il Comune ha stanziato oltre 20 mila euro per bambini, neonati e nuovi nuclei familiari. Un aiuto concreto alle famiglie a evidenziare l’attenzione riservata alle persone nelle varie fasi della vita da parte dell’amministrazione guidata da Cristian Nana. Una gioia condivisa è stata il ritorno della cerimonia di consegna, in questo 2023, dopo le restrizioni imposte dalla pandemia, che ha riunito i beneficiari in due momenti diversi. "Siamo stati molti felici di invitare di nuovo bambini e adulti a conclusione di questa iniziativa relativa al 2022 per incontrarli e per consegnare loro i bonus - ha sottolineato il consigliere Cristian Bergomi -. Come Comune siamo impegnati a sostenere le famiglie sia attraverso questi bonus che nei momenti di difficoltà: non si tratta soltanto di un aiuto economico ma della vicinanza". F.D’E.