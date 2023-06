Ultimo Paziente Covid Dimesso dal Reparto che in 3 Anni ha Curato Oltre 3500 Persone

Al Morelli è stato dimesso l’ultimo paziente di un reparto Covid che in 26 mesi ha ospitato e curato oltre 3500 persone dimostrandosi un’altra eccellenza. Si tratta di un anziano che ha superato la fase acuta e può dirsi guarito. Attualmente i malati covid-19 vengono ricoverati al 4° piano del 1° padiglione, dove sono disponibili le camere a pressione negativa. Risale al 5 marzo 2020 l’apertura del reparto Covid e della Terapia intensiva. In poco più di 3 anni i ricoveri nelle strutture ospedaliere in Valle sono stati oltre 3500, con una percentuale dei decessi che è progressivamente diminuita: il 25% nel 2020, il 15 nel 2021 e il 10% nel 2022. Ma proprio a chi non ce l’ha fatta ha pensato la dottoressa Chiara Rebucci, infettivologa, responsabile del reparto Covid, quando venerdì scorso ha dimesso l’ultimo paziente.

"È stato un momento surreale, quasi non riuscivo a credere di avere il reparto vuoto - sottolinea -: la maggior parte dei pazienti che abbiamo curato in questi 3 anni è tornata a casa, ma io non faccio altro che pensare alle persone che abbiamo perso. Mi vengono in mente le telefonate ai parenti per comunicare la triste notizia, il dolore e i pianti: speriamo di non rivivere mai più un’esperienza come quella della pandemia". "A conclusione - afferma il direttore generale dell’Asst Valtellina Alto Lario Tommaso Saporito - rinnovo il ringraziamento a tutto il personale". F.D’E.