Ubriaco prende a pugni un carabiniere Scatta l’obbligo di firma

I titolari del bar Folcher, in pieno centro a Morbegno, l’altra sera chiamano i carabinieri perché un uomo su di giri, per il probabile stato di ubriachezza poi accertato, continua a importunare i clienti. Quando i militari della locale caserma arrivano per cercare di calmarlo e portarlo a più miti consigli, lui li aggredisce e sferra un pugno al volto di un carabiniere, venendo così arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Ieri il gip Giulia Palladini ha convalidato l’arresto, disponendo per Alan Stuffo, 52 anni, meccanico di Talamona, ora disoccupato, alle spalle due precedenti, l’obbligo di firma in caserma, come chiesto dall’avvocato di fiducia Paolo Marchi di Sondrio, mentre il pm Giulia Alberti aveva chiesto gli arresti domiciliari.