Tutto esaurito a Varenna: code ai traghetti per la perla del Lario

La perla del Lario è overbooking. A Varenna non si trova un posto libero nelle oltre 150 strutture ricettive regolari nemmeno a pagarlo a peso d’oro. Per un soggiorno di due notti nel periodo di Ferragosto, la soluzione più economica costa 700 euro, di last minute nemmeno a parlarne, perché le prenotazioni sono esaurite da mesi.

Il merito del sold out è in gran parte di instragrammer, tiktoker e youtubber, oltre che naturalmente del luogo da favola. Le strade e gli stretti vicoli lungo il lago, come la romantica Passeggiata degli innamorati sono affollatissimi, si fatica a camminare. Bere un caffè o sorseggiare una bevanda seduti ad un tavolino di un bar è una missione impossibile. Pur di scattarsi un selfie accomodati per pranzo ad un tavolo vista lago, c’è chi è disponibile a mangiare alle 10 di mattina. Per imbarcarsi su uno dei traghetti che salpano dall’imbarcadero bisogna essere disposti a mettersi in coda per un’ora, mentre chi ha disponibilità economica per un taxi boat riservato è pronto a sborsare migliaia di euro. La maggior parte dei turisti sono statunitensi, poi ci sono gli inglesi e tedeschi. D.D.S.