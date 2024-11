“Tutti i colori dell’azzurro“. Per fare vincere lo sport

Lo sport portatore sano di valori emerge chiaramente dalla mostra "Tutti i colori dell’azzurro". Oggi è l’ultimo giorno in cui i bormini, ma anche gli ospiti della località turistica dell’alta Valtellina, potranno ammirare la rassegna inaugurata nei giorni scorsi dal sindaco Silvia Cavazzi, dall’assessore Paola Romerio Bonazzi e dal presidente della sezione di Sondrio dell’Associazione Azzurri Giuseppe Spagnolo. Location la sala riunioni della BPS, in via Roma. La mostra è stata fortemente voluta dal comune di Bormio, con la collaborazione dell’Associazione nazionale atleti olimpici e Azzurri d’Italia, nell’ambito dell’Olimpiade culturale promossa da Fondazione Milano Cortina. In mostra quaranta immagini che raccontano storie sportive. "La mostra ha avuto un buonissimo successo – dice Giuseppe Spagnolo, 89 anni e non sentirli, sempre pronto e disponibile per promuovere lo sport -, di gente in questi giorni ne è venuta parecchia e di questo ne sono veramente contento. È una mostra fotografica molto bella, in cui sono immortalati sportivi e momenti di sport, che sintetizza al meglio gli alti valori promossi da tutti gli sport". (Porte aperte dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19). La mostra itinerante si sposterà poi la prossima settimana a Varese, presso il Palace Hotel, dove verrà inaugurata venerdì 8 novembre alle 16.30 e sarà aperta poi al pubblico sabato e domenica dalle 9 alle 18.