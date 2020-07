Sondrio, 12 luglio 2020 - Una cabina di regia centrale per il turismo valtellinese. In un momento storico in cui in Italia si è decentrato parecchio, in alcuni settori torna di moda l’idea di un coordinamento. Succede anche nell’offerta turistica di Valtellina e Valchiavenna. È questa l’idea di Gigi Negri, uno degli operatori turistici valtellinesi che, un po’ da sempre, predica l’unità di intenti di tutto il movimento provinciale per presentarsi in maniera unitaria e vincente all’esterno.

«Questo è un momento molto particolare per il mondo del turismo, non si ha nessuna certezza – dice Negri –. La speranza è che tutto si risolva a livello mondiale. E a mio avviso mai come in questo momento dovremmo cercare in Valtellina di avere una visione comune per quel che riguarda il turismo. Bisognerebbe creare una cabina di regia unica per tutta la provincia di Sondrio. Tutte le località, a causa della pandemia, devono ripartire da zero o quasi e io mi chiedo: perché non farlo insieme, tutti uniti verso un obiettivo comune?".

Così facendo si riuscirebbe a dare un senso di unità al di fuori dei confini provinciali. "Non dobbiamo avere paura di copiare dalle realtà che, in questi anni, hanno dimostrato di essere efficientissime in campo turistico. Mi riferisco al Trentino. Io sogno una Valtellina modello Trentino, dove la linea turistica verrebbe tracciata da un organismo solo lasciando poi alle varie località e ai vari consorzi la possibilità di promuovere le loro peculiarità e eccellenze. Noi abbiamo un territorio unico, non ci manca niente, non abbiamo nulla da invidiare a nessuno. Ogni zona ha delle caratteristiche e può offrire un prodotto particolare. L’Alta Valle con le sue piste, i suoi passi alpini mitici, Stelvio, Gavia e Mortirolo, la Media Valtellina con l’enogastronomia e i vini, la Bassa Valle che può agganciare il turismo del Lago di Como o della vicina Svizzera. Ma anche la Valchiavenna, la Valmalenco e altre località hanno dei loro must da proporre".

Qual è la ricetta per uscire da questo momento di empasse? "Sarò onesto, in questo momento è difficile dirlo. Io dico a tutti che dobbiamo salvare il salvabile nel 2020, tirare poi una riga e pensare al 2021 con forza e con tante idee. Abbiamo un turismo di prossimità pazzesco, con numeri altissimi, dobbiamo puntare sempre più anche su questo tipo di turismo. A livello di proposta turistica dobbiamo valorizzare il tanto che abbiamo e proporlo in maniera adeguata".

Magari facendo un maggior sforzo per la promozione turistica. Alcuni milanesi conoscono poco la Valtellina. "Sulla promozione si può e si deve fare sempre di più, far conoscere la Valtellina all’esterno è essenziale. Bisogna inoltre dare maggiori informazioni anche ai turisti che raggiungono le nostre località, dobbiamo dar loro informazioni su servizi, sui prodotti tipici, sulle iniziative presenti. C’è da lavorare ma abbiamo le capacità per riuscire a fare sistema, un’espressione che sento da 20 anni ma che finora è rimasta solo sulla carta".