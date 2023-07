Truffatori condannati a 10 mesi di reclusione per truffa a Como

La tecnica era sempre la stessa: la telefonata del finto carabiniere per avvisare del parente coinvolto colpevolmente in un sinistro stradale con feriti, e poi i sedicenti avvocati che passano a riscuotere l’anticipo di denaro per poterlo assistere ed evitargli il carcere. Uno stratagemma con il quale, negli ultimi anni, sono state messe a segno decine di truffe ai danni di persone anziane, che solo ore dopo si rendevano conto di essere state raggirate e chiamavano la polizia. Come avvenuto anche a Como a settembre 2017, quando un uomo di 91 anni di Como, era stato derubato di oro, denaro e la fede nuziale. Una truffa per la quale la Squadra Mobile era riuscita a risalire a tre soggetti napoletani, condannati ora a 10 mesi di reclusione e mille euro di multa: sono tre napoletani, Edoardo Cannavacciuolo, 40 anni, Salvatore Del Prete, 30 anni e Mario Gallo, 34 anni, arrivati a processo a Como e difesi dagli avvocati Fabrizio Maldini e Domenico Raschellà. In quel caso, i truffatori gli avevano detto che il figlio aveva travolto alcuni pedoni a Milano, e che servivano subito soldi per pagare l’avvocato che avrebbe dovuto assisterlo. Si erano fatti consegnare 120 euro, quello che l’anziano aveva in casa, il bancomat con il pin, la fede nuziale e tre orologi di valore, di cui uno d’oro. Le indagini erano partite poche ore dopo, quando il figlio della vittima chiamò la polizia, dopo aver saputo cosa era accaduto. Attraverso i tabulati telefonici, erano risaliti a Cannavacciuolo, il telefonista, e ai due complici, Del Prete e Gallo, incaricati di passare a riscuotere in abiti eleganti e con fare professionale. Una tecnica che, per quanto ormai nota, riesce ancora oggi ad andare a segno. Pa.Pi.