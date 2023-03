Sondrio, anche la frazione di Triasso si collega alla fognatura comunale

Sondrio – Anche la frazione di Triasso sarà presto collegata alla rete fognaria del Comune di Sondrio. Finalmente. La buona notizia è stata accolta giustamente con soddisfazione dall’amministrazione comunale, ma soprattutto dai residenti della piccola frazione sondriese.

Secam, infatti, sta ultimando il progetto per allacciare Triasso alla fognatura comunale. "Era un obiettivo che ci eravamo posti, non semplice da realizzare, considerato che non dipendeva dal Comune - sottolinea il sindaco di Sondrio, Marco Scaramellini - ma si trattava di un impegno che avevamo assunto con i cittadini che ne avevano evidenziato l’anomalia. Ci siamo confrontati in diverse occasioni con Secam e finalmente siamo riusciti nell’intento di allacciare la frazione di Triasso alla fognatura comunale. Una situazione oggettivamente difficile, non era mai stata affrontata in passato, alla quale doveva essere fornita una risposta efficace. Consideriamo le frazioni una grande risorsa per Sondrio, anche in un’ottica turistica visto il bellissimo contesto ambientale nel quale sono inserite, e dal confronto con i cittadini sono via via emersi problemi che abbiamo cercato di risolvere. Per Triasso la fognatura era uno di questi".

Ora che la soluzione è stata individuata, i tempi saranno ristretti: non appena ultimata la progettazione si procederà con la realizzazione dell’allacciamento. In questi anni, l’Amministrazione comunale si è impegnata per garantire servizi e nuove opportunità alle frazioni. Nel 2021, sempre a Triasso, era stato realizzato un nuovo parcheggio in un’area centrale oltre al completamente del progetto toponomastica e alla sistemazione del parco giochi nella piazzetta centrale.