Treviglio, Sit-in di protesta per i disservizi nella sanità

Mancanza di medici, liste d’attesa infinite e disservizi. Sono i problemi che stanno mettendo a dura prova la pazienza dei cittadini di Treviglio che necessitano di prestazioni sanitarie, in particolare le fasce deboli come anziani e disabili. Per questo lunedì alle 19,30, in piazza Manara, il comitato civico, nato un anno fa quando raccolse i malumori dei tanti trevigliesi rimasti senza medico di base, terrà un sit-in di protesta per mantenere alta l’attenzione sui disagi nella sanità. Dodici mesi dopo, infatti, la situazione non è migliorata e il comitato ha creato la sezione provinciale di Medicina Democratica, il movimento fondato dal medico ed ex leader dei No global, Vittorio Agnoletto.

"Torniamo in piazza per ribadire che così non si può più andare avanti – spiega il consigliere comunale del Pd Erik Molteni, uno dei referenti della manifestazione –. In quest’ultimo anno abbiamo cercato di informare i cittadini, offrendo loro un aiuto per districarsi tra i disagi. Speriamo ci sia la più ampia partecipazione possibile. Più saremo, più faremo sentire la nostra voce per far cambiare la sanità. Il sit-in sarà il punto di partenza di una nuova fase, a cominciare dalla realizzazione di uno sportello per i cittadini".

Saranno illustrati i punti ritenuti imprescindibili per tutelare il sistema sanitario pubblico. In primis risolvere la carenza di personale negli ospedali di Treviglio e Romano di Lombardia, tramite un piano di assunzioni straordinario. C’è poi la proposta che le farmacie si dedichino alla raccolta delle richieste di medicinali e alla distribuzione per i pazienti senza medico di base. Per quanto riguarda la guardia medica, si chiede un potenziamento e che possa accedere al fascicolo sanitario di chi non ha medico di base. Infine, che sia istituito un Cup unico, in ambito pubblico e privato. M.A.