Tirano (Sondrio), 4 giugno 2020 - Se non prenoti via app non viaggi. Trenord, la società che opera nel settore del trasporto ferroviario passeggeri della Regione Lombardia, sta pensando alla prenotazione anche per i treni dei pendolari. L’iniziativa dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) prendere il via a partire dal mese di luglio. Finora la prenotazione vera e propria è necessaria soltanto per l’alta velocità. Al momento si tratta esclusivamente di una ipotesi di sperimentazione che sarà peraltro attuata solo su un numero limitato di convogli durante i mesi estivi. Coinvolti nella sperimentazione in particolare i treni dal chilometraggio più lungo, ad esempio quelli che vanno da Tirano a Milano o da Milano a Verona attraversando la Lombardia.

La novità consiste nel fatto che il viaggiatore dovrà prenotare on line, tramite app, e per tempo il treno (non il posto) per raggiungere la destinazione prescelta. Una strategica e innovativa revisione delle modalità di viaggio resasi quanto mai obbligatoria dall’emergenza sanitaria Covid 19 nel rispetto delle norme anticontagio, oggigiorno prassi ordinarie, per evitare rischi di affollamenti. Per prenotare occorrerà andare sull’app di Trenord per ottenere un Qr -Code con il quale sarà poi possibile acquistare il biglietto. Attenzione però: qualora si raggiungesse il numero massimo di prenotazioni non sarà possibile ottenere il codice per comperare il titolo di viaggio. Trenord, dunque, guarda al futuro che ha un volto sempre più digitale in un sapiente equilibrio fra innovazione e tutela dei pendolari. Cosa ne pensano i viaggiatori della nuova funzione di prenotazione? Diversi i punti di forza secondo i residenti, ma anche molte le perplessità.

«È certamente interessante come idea e sono sicuro aiuterà in questo periodo durante il quale è necessaria massima prudenza e i posti a sedere verranno ridotti - afferma Luca Della Vedova, ausiliario socioassistenziale - certo è che bisognerà capire quanto siano snelle le procedure per comperare il titolo di viaggio. Per i giovani sarà probabilmente un gioco, ma penso soprattutto agli anziani con scarsa dimestichezza con internet. Per loro potrebbe risultare decisamente complicato. Penso anche alla necessità di chi deve effettuare un viaggio non programmato da tempo. Non saprei al momento esprimere un giudizio".

«Secondo me è un’ottima idea che consentirà di tutelare al meglio i pendolari - osserva Manuela Poletti - penso però che può essere una procedura decisamente difficile per chi non è abituato ad usare internet e per chi soprattutto ha fretta di partire". "Io trovo l’idea utile se si creano treni veloci aumentando così l’offerta di collegamento con Milano. Un super diretto con poche fermate ad esempio - afferma Marco Chiapparini - Altrimenti trovo la proposta complessa da gestire per anziani, stranieri e per chi usa il treno regolarmente. Non sempre la corsa pensata è quella effettivamente utilizzata". La prenotazione on line lascia perplessità in diversi cittadini. "Secondo me una simile modalità di prenotazione è decisamente difficoltosa perché è necessario pensare anche alle numerose persone anziane che non hanno dimestichezza con l’uso delle nuove tecnologie - afferma la tiranese Cristina Ambrosini - credo che così facendo invece di migliorare e semplificare le cose le rendano maggiormente complicate e basta. L’emergenza Covid 19 ha cambiato di molto le nostre abitudini, ma per quanto mi riguarda preferisco comperare ancora il mio biglietto nel modo tradizionale ossia in biglietteria".

"Insomma secondo me è piuttosto complicato anche perché non tutti siamo esperti di internet e abbiamo cellulari e pc adatti - aggiunge Anna Maria Soltoggio - Chi necessita di spostarsi in treno spesso decide in giornata. Non è sempre automatico che una persona decida di viaggiare programmando nei giorni precedenti. Trovo l’idea interessante per combattere l’emergenza Covid, ma decisamente poco snella per quanto concerne le procedure per l’acquisto del biglietto e per assicurarsi un posto sul treno desiderato. Essendo una sperimentazione sarà però sicuramente possibile aggiustare il tiro e apportare miglioramenti in caso di difficoltà nella prenotazione da parte dei viaggiatori". Gli spostamenti a prova di Coronavirus rappresentano senza dubbio ancora una incognita e una nuova sfida da affrontare immersi in una quotidianità dove ancora prevale la percezione di mancanza di sicurezza. I paradigmi andranno rivisti. I servizi andranno rimodulati e dovranno necessariamente adattarsi alle reali esigenze. Ad attenderci, dunque, una mobilità differente imperniata sul distanziamento che potrebbe, però, essere anche un determinante incentivo per un cambio delle abitudini verso una mobilità sempre più green all’insegna della sostenibilità.