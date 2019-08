Sondrio, 21 agosto 2019 - Sconto del 30% sull’abbonamento mensile di settembre per i pendolari delle tratte Milano-Tirano e Colico-Chiavenna dopo i ritardi dei convogli nel mese di giugno. L’annuncio è arrivato ieri da Trenord: le due tratte sono inserite nell’elenco delle linee che hanno fatto registrare ritardi e cancellazioni tali da far «meritare» ai pendolari il bonus garantito dal gestore del servizio. Gli abbonati di queste direttrici potranno infatti acquistare l’abbonamento mensile di settembre con lo sconto del 30% oppure, nel caso di abbonamenti annuali, potranno richiedere il bonus alla scadenza della validità del proprio abbonamento.

Il bonus è una forma di rimborso che viene riconosciuto agli abbonati al servizio ferroviario regionale nel caso in cui Trenord non rispetti lo standard minimo di affidabilità previsto dal Contratto di servizio. Tale standard è definito da un «valore soglia», al superamento del quale la società ha l’obbligo di rimborso. Per ciascuna direttrice vengono sommati mensilmente i minuti di ritardo superiori ai 5 minuti accumulati dalle singole corse ai minuti delle corse totalmente soppresse. Il dato così ottenuto viene rapportato alla durata complessiva di tutte le corse di quella direttrice, secondo quanto previsto dal Contratto di servizio; se il valore che ne risulta supera lo standard minimo di affidabilità, agli abbonati Trenord della direttrice interessata viene riconosciuto il bonus. Due le modalità di riconoscimento dello scontro: in maniera automatica per gli abbonamenti mensili acquistati online, presso gli sportelli bancomat abilitati, nelle biglietterie Trenord, sull’home banking di Intesa San Paolo e presso i distributori automatici di biglietti presenti nelle stazioni; su richiesta per gli abbonamenti annuali a tariffa unica regionale Lombardia.