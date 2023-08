Travolto da un’auto Non ce l’ha fatta il centauro di 33 anni

Le sue condizioni erano fin da subito parse molto gravi: non ce l’ha fatta il motociclista di 33 anni vittima di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì a Gallarate. Lo scontro con una Fiat 500 si è verificato nel quartiere di Arnate. L’auto, guidata da un ventunenne, ha finito la sua corsa contro un marciapiede, dove fortunatamente non transitava nessuno, mentre il conducente della moto in seguito all’impatto è andato a sbattere contro una recinzione. Dopo i soccorsi era stato portato in codice rosso all’Ospedale di Circolo, ma non c’è stato niente da fare: il motociclista è deceduto nella notte tra giovedì e venerdì. La vittima si chiamava Michele Valente (nella foto): originario di Fagnano Olona, abitava a Cardano al Campo e lavorava in un’azienda di Gallarate. Alla Polizia locale, intervenuta per i rilievi, spetta la ricostruzione della dinamica del sinistro. L.C.