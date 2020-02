Traona, 16 febbraio 2020 - Una donna speciale, che ha sempre fatto dell’accoglienza e dell’amore la sua missione. In tantissimi ricordano così suor Anna Gennai, instancabile direttrice della Piccola Opera di Traona, scomparsa ieri all’età di 80 anni dopo una lunga malattia. Milanese, classe 1939, la religiosa delle Minime oblate del cuore immacolato di Maria ha combattuto a lungo con un male che non è riuscito minimamente a scalfirne lo spirito.

Ha nascosto la sua malattia dietro al suo immancabile sorriso, e fino a soli pochi giorni fa appariva in forma e attiva, poi il male ha preso il sopravvento e sorella Anna ha dovuto arrendersi. Entrò a 23 anni nell’Istituto casa mamma Rita di Monza per seguira la propria vocazione. Fino al 1977 rimase a Monza per poi operare in una casa di esercizi spirituali a San Giovanni Rotondo, in Puglia. Dal 1979 al 2002, sorella Anna fu impegnata in provincia di Rimini, a Bellaria – Igea Marina, assumendosi la gestione di una struttura di accoglienza per minori con situazioni familiari difficili. Era il 2002 quando fu inviata alla Piccola Opera di Traona, dove assieme alle consorelle ha proseguito il suo impegno nell’accoglienza. I funerali si svolgeranno domani alle 10 a Traona, celebrati dal vescovo, monsignor Oscar Cantoni. La morte di sorella Anna Gennai ha destato grande commozione in Valtellina, e sono tantissimi i messaggi di Cordoglio giunti ieri.

«Conoscevo sorella Anna, impegnata da più di 15 anni nella Piccola Opera di Traona – le parole dell’assessore regionale Massimo Sertori -. Ho sempre apprezzato la sua straordinaria opera; una vita dedicata alle persone, alla sofferenza, una educatrice per missione. Sono certo che le molte persone che hanno collaborato o conosciuto sorella Anna porteranno avanti il suo operato con lo stesso amore, entusiasmo e aiuto per il prossimo che ci ha insegnato". "Purtroppo ho conosciuto tardi sorella Anna, ma ho subito colto il suo grande amore per la Chiesa e per il Signore, uniti ad un amore più terreno, per le persone in difficoltà, per tutti coloro che la società odierna considera un peso, un ostacolo, un errore – afferma il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, Fabio Molinari -. Di fronte a questa piccola suora dal tratto così dolce mi sono sentito profondamente inadeguato, perché, dopo aver scambiato qualche parola con lei, comprendevo quanto poco io facessi per il mio prossimo, rispetto al tanto che lei faceva nel riserbo più assoluto. Ci siamo sentiti l’ultima volta per gli auguri natalizi ed io non sapevo assolutamente che stesse male". E ancora: "Purtroppo non ho fatto in tempo ad adempiere alla promessa, formulata dopo il mio arrivo a Sondrio, di visitare la realtà della Piccola Opera di Traona. Credo che tutti noi che l’abbiamo conosciuta, anche solo di sfuggita, oggi ci sentiamo un po’ orfani. Io voglio ricordare sorella Anna in questo modo: come una luce che ha brevemente ma intensamente illuminato la mia vita, che mi ha conquistato con il suo sorriso e la sua umiltà ed alla quale devo una promessa che mi impegno a mantenere quanto prima. Se la carità, di cui San Paolo ci scrive in modo così splendido, ha un volto, penso che sia quello di sorella Anna. Cara suora, continui a pregare per noi ed a proteggerci in questo cammino terreno perché ne abbiamo davvero tanto bisogno".