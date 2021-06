Valfurva (Sondrio) - Tragedia questa mattina sul Grand Zebrù dove un alpinista è precipitato mentre era impegnato nella scalata della vetta al confine tra Lombardia e Trentino. Su posto è intervenuto un elicottero del 118 decollato da Bolzano e le squadre del Soccorsi Alpino di Valfurva, ma quando gli uomini sono arrivati in quota non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'alpinista che si è sfracellato contro le rocce.

Non sono ancora note le generalità dell'uomo, mentre sono ancora in corso le operazioni di recupero sotto la supervisione dei carabinieri e dei vigili del fuoco, saliti con i soccorritori in quota per ricostruire la dinamica dell'incidente.