Tradita dall’amico di Facebook. Per aiutarlo a tornare in Italia gli ha inviato oltre 20mila euro

Per capire quali erano gli argomenti a cui era più sensibile, gli è bastato scorrere la sua bacheca di Facebook. Leggere i post in cui la donna, 55 anni, si preoccupava del destino di chi è in condizioni di fragilità e delle difficoltà dei migranti che affrontano lunghi e dolorosi viaggi verso l’Europa. Notare, anche, la poca dimestichezza di chi da poco ha attivato il suo personale profilo sui social, e ancora non sa capire bene chi realmente sta dietro le foto. Così l’uomo, poi identificato in un ventottenne di origine nigeriana residente a Castel Volturno, in Campania, dove lavora come barista, l’ha contattata, le ha chiesto l’amicizia e iniziato a creare quella che la donna credeva essere un’amicizia. Invece, come spesso accade, era un truffatore, che è riuscito a sottrarle 20mila euro. Alla vittima ha iniziato a raccontare di essere rimasto bloccato all’estero, con improvvise difficoltà economiche che gli stavano impedendo di rientrare in Italia.

A esporre i suoi falsi problemi, il ventottenne è arrivato poco alla volta, cercando di ottenere giorno dopo giorno la fiducia della donna, per poi capire quale era il momento buono per scendere su un piano personale e raccontare le sue sedicenti personali, nella certezza che non avrebbero lasciato indifferente la vittima. E così è stato. La donna, dopo aver ascoltato le difficoltà del suo nuovo amico, desiderosa di potergli essere utile, si è resa disponibile a dargli, o forse solo ad anticipargli nelle sue intenzioni, il denaro che gli serviva per tornare in Italia. Senza immaginare che lui dall’Italia non si era mai mosso. Così è riuscito a ottenere tre bonifici, per un totale di 20mila euro. Per poi volatilizzarsi. La cinquantacinquenne si è presentata dai carabinieri di Olgiate Comasco, dove ha presentato denuncia. I militari sono così risaliti al luogo in cui i soldi erano stati prelevati, ai conti utilizzati per le operazioni e ai documenti utilizzati per attivarli, identificando il ventottenne, ora denunciato. Che difficilmente restituirà il denaro.