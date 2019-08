Torre Santa Maria, 28 agosto 2019 - Terribile incidente stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 agosto, a Torre Santa Maria, lungo la strada provinciale, in località Valdone. Un'auto, una Fiat Punto bianca, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia stradale, è uscita fuori strada finendo in un burrone e contro un muretto. Dopo il terribile impatto ha preso fuoco. Nell'incidente è morta una donna di 56 anni originaria di Milano e residente a Mossini, frazione di Sondrio. In gravi condizioni un uomo di 36 anni, elitrasportato in codice rosso all'ospedale di Sondrio. Sul luogo dell'incidente anche i Vigili del fuoco.

