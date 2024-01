Torna Solisti d’orchestra. Quattro concerti d’autore

Torna anche nel 2024 il ciclo di concerti "Solisti d’orchestra", che vede I Solisti di Pavia al Fraschini al fianco di artisti di fama internazionale. Quattro gli appuntamenti da giovedì alle 21 al 27 marzo. Il concerto inaugurale vedrà impegnati i fratelli Lucas e Arthur Jussen (pianoforte) per proseguire con Lucienne Renaudin Vary (tromba) il 15 febbraio, al suo debutto con un’orchestra italiana; Avi Avital, virtuoso del mandolino, il 14 marzo, e terminare con Enrico Dindo (violoncello), il 27 marzo. I fratelli Jussen, apriranno il ciclo proponendo con I Solisti di Pavia il Concerto n.7 di Mozart "Lodron", nella versione per due pianoforti. Il programma si completa con la Suite per archi in sol minore di Respighi. Vincitrice nella categoria "Révélation" alle Victoires de la Musique Classique francesi nel 2016, la ventitreenne Lucienne Renaudin Vary sarà la protagonista dell’ appuntamento del 15 febbraio. Eseguirà il Concerto per tromba in mi bemolle maggiore di Johann Baptist Georg Neruda e i Tre Lieder di Dvorák, nella versione per tromba e orchestra d’archi di Martin Braun. Il 14 marzo ritorna al Fraschini il musicista israeliano Avi Avital, primo solista di mandolino a essere nominato per un Grammy Award. Proporrà un viaggio tra ritmi klezmer e folklore ungherese. Gran finale il 27 marzo con Enrico Dindo, direttore stabile dei Solisti, che chiuderà il ciclo con un programma dedicato a Prokof’ev e Weinberg. M.M.