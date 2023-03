Torna Creattiva tra patchwork e lavori d’ago

La Fiera di Bergamo si appresta a ospitare la 27esima edizione di Creattiva, rassegna internazionale delle arti manuali ideata e organizzata da Promoberg, che apre i battenti oggi e animerà per quattro giorni i padiglioni di via Lunga. In mostra su 15mila metri quadrati ci saranno i nuovi trend, dal ricamo al patchwork, dai lavori d’ago alla bigiotteria passando per pittura, decorazione ceramica, candele, composizioni floreali e tanto altro ancora. Creattiva è aperta dalle 9 alle 18,30 (domenica, ultimo giorno della manifestazione, la chiusura è prevista alle 18). Si accede acquistando il biglietto intero a 10 euro (online 8) e ridotto a 6 (5 euro sul web).