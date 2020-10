Villa di Tirano (Sondrio), 4 ottobre 2020 - Il treno non si ferma e gli studenti… restano a piedi. Sembra una scena di un film comico ma purtroppo non lo è affatto perché è successo davvero ieri mattina poco dopo le 7 alla stazione di Villa di Tirano, dove una cinquantina di ragazzi e ragazze, diretti a Sondrio dove frequentano le scuole superiori, attendevano, come sempre, di poter salire sul treno. Alle 7.05 il treno è passato, come sempre, ma incredibilmente non si è fermato e, dopo un momento di smarrimento, gli studenti hanno cercato altri mezzi per poter raggiungere il proprio istituto scolastico nel capoluogo di provincia.

Alcuni si sono fatti accompagnare a scuola dai genitori, altri hanno atteso che passasse un pullman (peraltro pieni e impossibilitati a far salire altra gente a causa anche delle misure anti Covid 19), altri ancora a scuola non ci sono potuti andare perché andare da Villa di Tirano a Sondrio (una ventina di chilometri) a piedi comporta, tra l’altro, fatica e parecchio tempo. A segnalare il fatto a “Il Giorno” la signora Mara che è ancora incredula e non usa mezzi termini per descrivere la situazione: "È vergognoso quello che è successo alla stazione di Villa di Tirano ai nostri ragazzi – studenti che si sono visti passare davanti agli occhi il treno che li avrebbe dovuti portare a scuola. Ma è possibile, mi chiedo, che nel 2020 possa succedere una cosa simile?".

Qualcuno potrebbe pensare ad un guasto subito dal convoglio. Ma pare non sia così… "Una mamma, abitando vicino alla stazione, è corsa subito a prendere la macchina e ha “inseguito” il treno riuscendo a far salire il figlio a S. Giacomo. Altri hanno dovuto attendere i pullman, peraltro sempre pieni e quindi impossibilitati a far salire molti studenti, altri genitori hanno accompagnato i ragazzi con la macchina. In molti sono arrivati a scuola in ritardo, altri ancora a scuola non ci sono proprio andati. Voce del verbo arrangiarsi ma non è possibile, in tanti hanno mandato mail a Trenord facendo presente il grave disservizio". Da Villa vanno a scuola a Sondrio una cinquantina di ragazzi. "Alcuni anni fa abbiamo chiesto di ripristinare la fermata del treno e così è stato. Avevamo chiesto anche di far passare un pullman ma ci è stato detto che se passa il treno non può essere previsto anche il passaggio di un pullman, lo capiamo ma che il treno almeno si fermi" conclude la madre. Trenord ha avviato verifiche.