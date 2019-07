Tirano, 27 luglio 2019 - Da Regione Lombardia 22,7 milioni di euro per la realizzazione della variante di Tirano. L’opera viabilistica – costo totale di 145milioni di euro – lungamente attesa, permetterà ai veicoli in transito da e verso il Terziere Superiore di bypassare il centro abitati di Tirano, snellendo il flusso del traffico e riducendo i tempi di percorrenza, andando in contro sia alle esigenze turistiche sia a quelle dei tanti lavoratori pendolari che, quotidianamente, si dirigono verso l’Alta Valtellina o verso Sondrio. Molta l’attenzione anche al potenziamento delle infrastrutture in vista delle prossime Olimpiadi invernali, che si svolgeranno tra Milano e Cortina nel 2026 e nelle quali l’Alta Valtellina giocherà un ruolo di primissimo piano.

«Si tratta – ha spiegato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi - di risorse recuperate dai risparmi sulla gara della Variante di Morbegno – inaugurata nell’estate del 2018 - e che destiniamo a un’altra opera fondamentale per la Valtellina come la Variante di Tirano. Quest’ultimo intervento fa parte del piano per implementare l’infrastrutturazione della Provincia di Sondrio con l’obiettivo di rendere la viabilità più fluida e sicura: un passo dopo l’altro, stiamo determinando miglioramenti concreti per il territorio».

Ad essere soddisfatto del risultato raggiunto, che consentirà di compiere un importante passo in avanti verso il miglioramento della rete viabilistica della Valtellina anche l’assessore regionale ai Piccoli Comuni, Massimo Sertori, che ha aggiunto: «Si tratta di un’opera fondamentale per il territorio che andrà a risolvere uno dei punti nevralgici sulla viabilità in Valtellina. L’iter amministrativo procede spedito secondo quanto definito. Regione Lombardia, mantenendo gli impegni assunti, continuerà a seguire tutte le fasi del cronoprogramma e farà in modo che ne siano rispettati i tempi».