Tirano, deraglia una carrozza del Trenino Rosso del Bernina

Tirano (Sondrio), 12 luglio 2023 – Disagi sulla linea del Trenino Rosso del Bernina: oggi pomeriggio, nel tratto che dalla Basilica di Tirano conduce alla frontiera di Piattamala, la terza vettura del convoglio è deragliata, uscendo dalla guida dei binari.

Vista le velocità ridotta del treno non si sono registrati danni al convoglio nè problemi per i passeggeri. Tutti sono riusciti a scendere in autonomia dal treno, assistiti dal personale.

Immediato l’intervento dei tecnici che si sono messi al lavoro per cercare di ripristinare la regolare circolazione e capire cosa sia accaduto. Non è al momento possibile prevedere quando la circolazione ferroviaria possa venire ripristinata.

Sul posto anche le forze dell’ordine per regolare il traffico, anche vista la presenza di numerosi curiosi.