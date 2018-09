Sondrio, 26 settembre 2018 - Un nuovo comitato, e una petizione, «per la razionalizzazione delle linee dell’alta tensione in Valtellina» chiede il rispetto dell’accordo che, nel 2003, è stato sottoscritto, secondo quanto riferito dal Comitato, da ministero dello Sviluppo economico, Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, Comunità Montana di Tirano e dai sindaci della Media Valle. Intesa che aveva come obiettivo proprio la razionalizzazione delle linee.

«Erano state indicate in modo preciso ed indifferibile le fasi e la tempistica degli interventi comprensivi della realizzazione della nuova rete a 380 kV e la demolizione degli elettrodotti a 132 kV e 220 kV. La linea a 380 kV è stata realizzata, 14 anni fa, con devastante impatto ambientale e un notevole impiego di territorio derivante dalle servitù di elettrodotto.

Le linee a 132 kV sono state da poco dismesse, in grave ritardo rispetto al crono-programma sottoscritto fra le parti. A tutt’oggi il territorio occupato dalle linee elettriche ad alta tensione risulta ulteriormente aumentato. Di fatto abbiamo acquisito un nuovo elettrodotto a 380 kV con una riduzione impercettibile delle linee a 132 kV». A fronte di queste premesse, il Comitato, che si sta adoperando perché la petizione sia sottoscritta da più cittadini possibile (è disponibile in tutti i municipi della Media Valle), chiede: «Il rispetto dell’accordo di programma sottoscritto 15 anni fa, le demolizioni delle linee di alta tensione a 132 kV e 220 kV come stabilito; la nomina di nuovi rappresentanti nel “Comitato di Sorveglianza” che a tutt’oggi risultano scaduti o dimissionari per garantire la piena operatività dell’organismo; un’informativa puntuale, dettagliata e costante al “Comitato per la razionalizzazione linee alta tensione in Valtellina” e a tutta la cittadinanza».

La petizione è indirizzata anche all’assessore alla Montagna di Regione Lombardia, Massimo Sertori, il quale, negli anni, si è battuto proprio perché alla Valtellina venisse riconosciuto (esattamente come chiedono dal Comitato) un giusto indennizzo per la presenza dei manufatti necessari alla produzione di energia idroelettrica. «C’è chi dice “America first”, chi “Prima gli italiani”, noi diciamo “Valtellina first”. Perché è giusto che, per una volta, i suoi cittadini vengano ascoltati - ha riferito Renato Cardettini, del Comitato -. La razionalizzazione delle linee ad alta tensione è un tassello piccolo, del puzzle sullo sfruttamento dell’acqua per l’energia. Tra i nostri avi e le produttrici era stato sancito un patto per la compensazione dello sviluppo integrato tra la Valtellina e la Pianura Padana, con lavoro e occupazione per gli abitanti della Valtellina. Da fonti sindacali abbiamo saputo che l’occupazione è passata da 1.500 assunti (negli anni ‘90) a meno di 500. Un riduzione che sembra abbia comportato un notevole risparmio per le aziende: ogni dipendente, infatti, costa alla società complessivamente 50mila euro circa, che moltiplicato per mille, fa 50 milioni. Questi soldi, risparmiati dalle società, come li recuperiamo noi?».