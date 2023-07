Testi scolastici usati Ecco come fare

Enti a sostegno delle famiglie per l’acquisto dei testi scolastici. A Morbegno il mercatino dell’usato per le scuole secondarie. Grazie ai contributi di Cm, Comune di Morbegno e Fondazione Mattei chi si rivolge al mercatino non paga commissione ma riceve per la somma della vendita, 50% del prezzo di copertina. Il servizio di Coop Grandangolo è agli iscritti alle secondarie di primo grado di Morbegno, Ardenno, Talamona, Cosio Valtellino, Traona, Delebio e Dubino e agli studenti di superiori di Morbegno, Sondrio, Chiavenna e Colico. Il mercatino è ospitato negli spazi comunali del Lokalino di Morbegno ed è aperto da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 16.30. Chi vende i libri può consegnarli dal 3 al 21 luglio presentando la scheda che è possibile scaricare da www.grandangolo.coop e chi compra recarsi al Lokalino dal 24 luglio all’11 agosto. F.D’E.