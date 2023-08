Tenta rapina in città Arrestato a 19 anni

di Michele Pusterla

La Polizia ha risolto in tempi molto celeri un caso di criminalità con vittima una pensionata valtellinese. La Squadra Mobile di Sondrio ha, infatti, arrestato un 19enne straniero, Mouad Cherbaf, residente a Cosio Valtellino, per tentata rapina verificatasi in città, il 2 agosto, alla stazione degli autobus in via Tonale. Nel mirino era finita una 82enne. L’arresto è stato effettuato ieri in esecuzione di una misura cautelare in carcere disposta dal Gip Fabio Giorgi, su richiesta della Procura di Sondrio.

La ricostruzione dei fatti. Nel tardo pomeriggio del 2 agosto il rapinatore arriva alla stazione degli autobus e si siede su una panchina. Vede arrivare due anziane, che si accomodano vicino a lui; una di queste portava al collo una catenina d’oro. Pochi minuti dopo le signore si avviano verso l’autobus; il rapinatore si alza dalla panchina, abbraccia da dietro una delle due donne, strappando con forza la catenina d’oro dal collo. Lo strappo violento provoca la rottura del monile, impedendo al rapinatore di impossessarsene, anche perchè la pensionata grida. L’attività investigativa della Mobile, diretta da Niccolò Battisti, attraverso le dichiarazioni dei testi e le immagini degli impianti di sorveglianza, permette di ricostruire in pochi giorni i fatti e arrivare all’identificazione del presunto colpevole, portando il magistrato Stefano Latorre a chiedere al giudice la misura restrittiva a carico del marocchino. Il giovane ha precedenti per reati contro il patrimonio, tra cui furto con strappo e rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, falsa attestazione sull’identità personale, detenzione ai fini personali di stupefacenti.

"Mi ha telefonato il poliziotto Della Maddalena riferendomi dell’esito dell’indagine - racconta la donna che risiede a Tresivio - e le posso dire la verità ? Un poco mi dispiace che il responsabile l’abbiano portato in prigione, anche se quel giorno, subito dopo l’aggressione, gli ho gridato “brutto s...“. Ero tornata da una gita al Palù e aspettavo la corriera per tornare a casa, avevo lo zaino sulle spalle e le mani erano libere. Quando mi ha strappato la catena mi è finita in una mano, mentre la medaglia a terra, avrei potuto cadere. Mio nipote mi disse: denuncia".