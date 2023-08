Tempo di Palio a Sondrio dopo 4 anni di stop: 61° edizione in Piazza Garibaldi

In città ritorna il Palio. Dopo quattro anni di assenza, legati alle restrizioni per la pandemia di Covid-19, torna nel capoluogo di provincia valtellinese il Palio delle Contrade, giunto ormai all’edizione numero 61. A organizzarlo la Pro Loco di Sondrio, presieduta da Saverio Froio, con il sostegno dell’amministrazione comunale del capoluogo: l’appuntamento è fissato in piazza Garibaldi da venerdì 1 a sabato 9 settembre e la formula è quella già consolidata che tanto ha fatto divertire in passato i cittadini e i turisti.

Ogni sera si alterneranno, infatti, giochi di abilità e tornei sportivi (basket, calcio e volley) che vedranno cimentarsi i vari contradaioli: tutto fino al gran finale di sabato 9 settembre quando in piazza Garibaldi farà il suo ingresso "sua maestà" il palo della cuccagna, gioco finale e spesso decisivo per determinare la contrada vincente del Palio. Quest’anno saranno otto le contrade in lizza: Milano, La Piastra, Trento, Trieste, Brigata Orobica, Ponchiera. Ronchi e San Rocco. Ogni sera, prima dell’avvio ufficiale della kermesse, sul campo di piazza Garibaldi scenderanno i contradaioli più giovani che potranno sfidarsi nel "Palio dei Piccoli". F.D.