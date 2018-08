teglio, 17 agosto 2018 - Trattasi proprio di orso. Palese a tal punto che gli esperti non hanno ritenuto necessario prelevare alcunché dal luogo del “misfatto”, per successive analisi in laboratorio. Senza bisogno di ulteriori approfondimenti, basandosi solo sui rilievi in loco, «il convincimento è che si sia trattato del plantigrado», dichiara Marco Marchetti, direttore del Dipartimento veterinario e di sicurezza degli alimenti di origine animale dell’Ats della Montagna. Con un buon grado di sicurezza (la certezza matematica si avrebbe solo in presenza di immagini catturate da fototrappole), è quindi confermata l’ipotesi avanzata martedì 14 agosto: il grosso mammifero ha ribaltato e distrutto internamente 6 arnie a 1200 metri, in località La Piana, nel Comune di Teglio, in Valtellina.

Forse lo stesso esemplare che, il sabato prima, aveva colpito tre delle dieci arnie di Cavaione, in Valposchiavo (Svizzera) e che, tra fine luglio e inizio agosto, aveva fatto incursione prima in Val Fontana, al Pian dei Cavalli, a quota 1.640 metri, poi in Val di Rhon, nel Comune di Ponte in Valtellina. Località non così distanti l’una dall’altra.

Nel mirino del mammifero sempre e solo arnie, per la “gioia” degli apicoltori coinvolti che, fortunatamente, potranno chiedere il rimborso a Regione Lombardia. Sempre il Pirellone sostiene l’acquisto di recinti elettrificati che fungono da valido deterrente, tutti gli agricoltori o allevatori che hanno le loro attività in montagna dovrebbero agire di conseguenza.