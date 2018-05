Teglio (Sondrio), 9 maggio 2018 - Nuovamente un ospite di prestigio alla prossima conviviale dell'Accademia del Pizzocchero di Teglio, la prima post assemblea dei soci per il confermato consiglio direttivo. In questo appuntamento, sempre nel segno della tradizione culinaria valtellinese di qualità, il presidente Flavio Bottoni ha invitato Enzo Ceciliani, brillante direttore dell'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della provincia di Sondrio.

A fianco di Bottoni anche quest'anno il responsabile della comunicazione Sandro Faccinelli. Originario di Delebio, classe 1956, Ceciliani è attivo da oltre 20 anni nell'Unione, ente che vanta 3.700 associati, 28 categorie produttive, 5 associazioni mandamentali e 6 sedi (Chiavenna, Morbegno, Sondrio, Tirano, Bormio, Livigno) e che rappresenta il principale punto di riferimento a livello provinciale per le aziende operanti nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Il direttore di UCTS, che ricopre attualmente anche le cariche di presidente del consiglio di gestione di Asconfidi Lombardia e amministratore delegato di Free Work Servizi Srl, parteciperà alla serata conviviale in programma martedì 22 maggio 2018 con inizio alle ore 19:30 presso il Ristorante “Ai Tigli” di Teglio in via Carlo Besta n. 13. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 18 maggio 2018 al numero 3496520101 oppure all'indirizzo e-mail accademiadelpizzocchero@gmail.com. L'Accademia ricorda che è possibile associarsi esclusivamente telefonando allo 0342782000, scrivendo a info@accademiadelpizzocchero.it o recandosi in sede in piazza Santa Eufemia a Teglio.