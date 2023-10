Tavola rotonda sulla guerra in Medio Oriente

La questione palestinese e il perché del conflitto in atto nei territorio occupati spiegati da un esperto. Martedì prossimo, 7 novembre, alle 20.45, nella sala consiliare del municipio di Imbersago (Lecco) interviene don Paolo Zago, per aiutare a capire quanto sta succedendo in Israele e nella prigione a cielo aperto più grande del mondo che è Gaza (nella foto). Don Paolo è un sacerdote diocesano ambrosiano di 64 anni, già rettore del liceo Giovan Battista Montini, il cardinale di Milano divenuto poi Paolo VI. Don Paolo da trent’anni è guida di Terrasanta che frequenta spesso e conosce molto bene. L’ingresso è gratuito.