Tartano, precipita da un sentiero sotto gli occhi dell’amico: morto escursionista 50enne

Tartano (Sondrio), 22 agosto 2023 - Tragedia in montagna nella mattinata di oggi, martedì 22 agosto, sulle montagne del territorio comunale di Tartano, in Valtellina. Un uomo di circa 50 è morto precipitando da un sentiero. Forse un malore all’origine della caduta fatale, avvenuta intorno alle 10.20 nei boschi sopra Tartano. Al momento della caduta la vittima si trovava con un’altra persona, che ha dato immediatamente l’allarme.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i tecnici della stazione di Morbegno del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna, attivati in tarda mattinata dalla centrale a supporto delle operazioni dell’elisoccorso di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. Informati anche i carabinieri. L’elisoccorso ha raggiunto il luogo dell’incidente, con l’équipe sanitaria e il tecnico del Cnsas. I tecnici del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico) e il Sagf (Soccorso alpino Guardia di finanza), pronti in piazzola, sono decollati insieme all’equipe. Una volta sul posto, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del 50enne. L’intervento è cominciato intorno alle 11.30 ed è finito un’ora dopo.

Strage in montagna

Che fosse un fungiatt o un escursionista, il 50enne si aggiunge al lungo elenco di vittime della montagna di questi giorni. Il giorno di Ferragosto Samuele Guagnano, 26 anni, lecchese, è stato travolto e ucciso da un masso precipitato sul Monte Legnone. Sempre il 15 agosto, dopo una notte di ricerche, è stato trovato morto il fungiatt Stefano Camesasca, 55 anni, comasco. E’ la quinta vittima in pochi giorni tra i cercatori di funghi in provincia di Sondrio, mentre non si contano i feriti, anche gravi, traditi dalla passione per la montagna e talvolta dalla scarsa conoscenza delle più elementari regole di sicurezza.