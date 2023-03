Tangenziale Nuovi veleni e scoppia il caso

Non accettiamo assolutamente nessun accostamento al "nazismo" e al totalitarismo. È questa la ferma presa di posizione del sindaco di Bormio Silvia Cavazzi e dell’amministrazione comunale all’indomani della divulgazione in rete, a mezzo social e attraverso chat di Whatsapp, di un video con riferimenti e allusioni molto chiari ai componenti della Giunta di Bormio costruito sul film "La caduta–Gli ultimi giorni di Hitler". Dietro a tutto questo c’è la diatriba sulla tangenziale dell’Alute. Una discussione che, con questo video dal titolo "Al nos general: parodia sulla tangenzialina di Bormio" è scaduta molto, troppo, in basso. "Siamo caduti così in basso? Davvero vogliamo dare del nostro paese, della nostra comunità un’immagine tanto squallida? Come sindaco - sottolinea Cavazzi in un comunicato -, come amministratore pubblico, ma, soprattutto, come persona, repubblicana e democratica, cresciuta con i valori della Resistenza, più che offesa mi sento fortemente turbata da tale accostamento. Non avrei mai immaginato che una discussione che si era sin qui mantenuta su toni civili, utilizzando gli strumenti che la democrazia garantisce, cadesse così in basso. Ci possono essere posizioni diverse, anche vedute completamente in antitesi, ma mai e poi mai, con il pretesto di una modalità che non accetto venga definita ironia… si dovrebbero toccare punti simili, tanto più nascondendosi dietro l’anonimato". Proseguono i componenti della Giunta comunale. "Abbiamo ricevuto tanta solidarietà e tanti cittadini si sono detti indignati. Rinnovo disponibilità a un confronto leale, serio e costruttivo". F.D’E.