Taglio del nastro per l’Atleta, omaggio alla Cinque Mulini

Taglio del nastro per il monumento dell’Atleta che celebra la Cinque Mulini. La statua sarà inaugurata domenica 7 maggio alle 16.30. La scultura è stata realizzata dall’artista sanvittorese Nicola Gagliardi. Prima, un incontro di presentazione venerdì 5 maggio. La scultura in questi giorni prenderà posto in prossimità della rotatoria tra via Primo Maggio e la Statale del Sempione. L’atleta che corre sarà quindi la nuova porta d’ingresso di San Vittore Olona e come ha ricordato il sindaco Daniela Rossi, che ha fortemente voluto quest’opera, è "un richiamo di benvenuto anche per omaggiare la Cinque Mulini che ha portato la città nel mondo".