Svincolo del Bione Fondi dalla Regione

Quattro milioni di euro per realizzare il nuovo svincolo del Bione a Lecco. Sono stati stanziati dalla Regione. I soldi copriranno per intero la spesa per il nuovo svincolo di uscita e ingresso del futuro nuovo Quarto ponte della 36, che verrà realizzato accanto al Terzo ponte Manzoni. Il nuovo ponte servirà soprattutto per facilitare il traffico urbano in uscita e in ingresso in città in vista delle Olimpiadi invernali. Dal Pirellone sono stati stanziati ulteriori quasi 4 milioni di euro per altre opere infrastrutturali: 700mila per un lotto della tangenzialina tra Sabina e Valmadrera tra la Sp 51 e la Sp 52; 200mila per una rotatoria a Garlare; 100mila per un ponticello a Taceno; 300mila per un cavalcavia a Bulciago; mezzo milione per la messa in sicurezza della Sp 67 a Casargo; 140mila per un intervento a Lierna, 500mila per la manutenzione di un ponte a Mandello e 1,4 milioni per viale Verdi a Merate.