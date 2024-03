Super donne in bici alla Terra del fuoco

Una pedalata alla fine del mondo. E’ quella compiuta da Stefania Valsecchi, in arte Steppo, maestra lecchese di 56 anni con Eleonora “Lola” Delnevo, scalatrice dei Ragni della Grignetta di 42 anni rimasta paralizzata in seguito ad un incidente durante una scalata. Insieme nel 2023 hanno raggiunto la Terra del fuoco in bicicletta e handbike, in un viaggio in totale autosufficienza di 1.400 km. Questa sera, in vista della Giornata internazionale della donna, Steppo racconterà la strepitosa impresa ma anche la straordinaria amicizia tra due donne in sala civica a Mandello del Lario. L’appuntamento è alle 21, l’ingresso è libero. D.D.S.