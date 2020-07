Chiavenna, 14 luglio 2020 - Verrà beatificata il 6 giugno dell’anno prossimo – a 21 anni esatti dal suo omicidio – suor Maria Laura Mainetti. Nelle scorse settimane il vescovo di Como, Oscar Cantoni, aveva annunciato la prossima beatificazione della madre superiora della congregazione delle Figlie della Croce di Sant’Andrea di Chiavenna, ma la data ufficiale è stata resa nota solamente nelle scorse ore. "Sono lieto di comunicare che la beatificazione di suor Maria Laura Mainetti sarà celebrata il prossimo 6 giugno a Chiavenna – scrive Cantoni nelle pagine del settimanale diocesano - alla presenza del cardinal Becciu, delegato papale. Per preparare questo evento stiamo organizzando un comitato, che si prenderà cura di tutto l’occorrente per una degna celebrazione".

Del comitato faranno parte anche il sindaco di Chiavenna, Luca Della Bitta, e il consigliere comunale Daniele Ciapponi: "Siamo già al lavoro su questa tematica – sottolinea il primo cittadino –. Ovviamente l’organizzazione farà capo alla diocesi di Como, ma abbiamo dato la nostra massima disponibilità a collaborare, il lavoro sarà intenso. Ci fa molto piacere la scelta di realizzare le celebrazioni proprio a Chiavenna, nella nostra comunità, in una data, la ricorrenza della morte di suor Maria Laura, certamente significativa. Sarà un appuntamento importante, sia per la comunità religiosa sia per quella civile". A sottolineare l’importanza della beatificazione della religiosa originaria di Colico anche l’arciprete di Chiavenna, don Andrea Caelli: "La beatificazione di suor Maria Laura non deve essere solo un momento di celebrazione ma anche di risveglio di fede. Certamente sarà un momento molto bello, di grande gioia".

Suor Maria Laura venne uccisa da tre adolescenti la sera del 6 giugno 2000. La notizia del delitto giunse ai media nazionali e scosse tutta la popolazione, sia per l’efferatezza con cui si era compiuto sia per le testimonianze, secondo le quali la religiosa in punto di morte avrebbe chiesto perdono per le sue assassine. Convinta di dover aiutare una delle tre, che affermava di essere stata violentata e di essere incinta, suor Laura uscì dal convento da sola in tarda serata e, giunta sul posto, venne poi uccisa dalle ragazze. Da quel momento, la sua tomba – fino a poco tempo fa posta nel cimitero di Chiavenna, ma l’anno scorso le sue spoglie sono state traslate nella collegiata della Città del Mera – così come il luogo dell’assassinio sono meta del ritrovarsi spontaneo in preghiera di moltissime persone.