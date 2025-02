Sulle Comunità montane piovono due milioni e mezzo di euro

Regione Lombardia stanzia 11 milioni di euro per il funzionamento delle Comunità montane. A darne notizia è Massimo Sertori, l’assessore regionale a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, a seguito dell’approvazione, in giunta regionale, del riparto del contributo necessario a far sì che gli enti montani possano operare a dovere ed essere un aiuto per la comunità. "Regione Lombardia – spiega Sertori – come ogni anno stanzia risorse importanti per finanziare le 23 Comunità montane della Lombardia. Il provvedimento opera, sulla base delle proporzioni spettanti a ciascuna Comunità montana, il riparto del contributo di funzionamento previsto per le stesse relativamente all’annualità 2025, che si procederà all’erogazione in un’unica quota. Stiamo dimostrando continuità e concretezza nell’aiutare i territori montani, costituiti da piccoli Comuni situati spesso in zone svantaggiate, e nel garantire servizi ai cittadini che li abitano".

Di questi 11 milioni di euro, quasi due milioni e mezzo sono destinati alle cinque Comunità montane della provincia di Sondrio: la Cm Alta Valtellina avrà diritto ad un importo pari a 612.455 (il terzo più alto in tutta la Regione), la Cm Valtellina di Tirano di 399.164, la Cm Valtellina di Sondrio di 571.603, la Cm Valtellina di Morbegno di 435.339 e la Cm della Valchiavenna di 466.468.

Fulvio D’Eri