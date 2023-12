Sul tracciato il ricordo di Lupo Olcelli

"Ciao Mirko Lupo". Questo il "saluto" che gli amici dello sfortunato Mirko Lupo Olcelli, il diciottenne scomparso alcune settimane fa in un terribile incidente stradale in Valfurva, hanno scritto su uno striscione esposto ai bordi della Stelvio in occasione del SuperG di ieri. Striscione che non è passato inosservato e che è stato mostrato anche dalla regia internazionale nel corso del Supergigante.

Mirko Lupo Olcelli amava la montagna e gli sport invernali ma soprattutto era un talento dello scialpinismo, uno dei più promettenti della nazionale azzurra, la disciplina sportiva che debutterà proprio a Bormio tra 4 anni. E le gare di Skialp si disputeranno proprio sulla Stelvio… Mirko Lupo, purtroppo, se ne è andato troppo presto ma è rimasto e rimarrà nel cuore dei suoi (tanti) amici e in tutta la famiglia degli sport invernali, in generale, e dello Skialp in particolare. Uno striscione che ha destato commozione fra tanti alla rassegna sportiva.

F.D’E.