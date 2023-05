Sul palcoscenico rivivono le voci delle vittime di mafia

Il palcoscenico come strumento per diffondere l’urgenza della legalità. Mercoledì 10 al Teatro di via Dante andrà in scena “Gli invisibili, la solitudine dei giusti“ a cura della Nuova compagnia teatrale APS di Verona. Il susseguirsi di monologhi vuole far rivivere le voci di Antonio Montinaro, Angelo Corbo, Saveria (madre di Roberto Antiochia) ed Emanuela Loi, prima donna poliziotto vittima della mafia nell’attentato di via D’Amelio. Lo spettacolo, patrocinato dagli Interni e da “Avviso pubblico“, verrà proposto in due momenti: alle 11 per le scuoloe, alle 21 per la cittadinanza, a ingresso libero.