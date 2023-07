Sul Nanga senza clamore Annovazzi sale in vetta

PRIMALUNA (Lecco)

Sul Nanga, senza clamore. Valerio Annovazzi, 64 anni, origine bergamasche ma trapiantato in Valsassina, nel Lecchese, ha scalato il Nanga Parbat senza ossigeno. Il 3 luglio ha coronato il sogno di raggiungere la cima pachistana di 8.126 metri e ora è ritornato a casa dalla sua famiglia. "Credo di aver raggiunto il mio massimo. È una montagna veramente dura, immensa, tecnicamente difficile - spiega l’alpinista che ha percorso la via normale sul versante Diamir -. La via Kinshofer è ripidissima. Migliaia di metri con ghiaccio verticale e cento metri di roccia pura". Annovazzi vive da parecchi anni a Primaluna, il paese all’ombra della grande parete Nord del Grignone, la Fasana, ed è di casa sulla Grigna dove sale quasi ogni giorno. Ha trascorso una vita nei cantieri e solo con la pensione ha avuto il tempo di guardare in alto e allenarsi per dedicarsi alle montagne più grandi della terra, per le quali coltiva una passione molto personale, che non ha bisogno di annunci e clamore. È così, in silenzio, che in questi anni si è avventurato fra le cime più alte dell’Himalaya e del Karakorum salendo in vetta a cinque ottomila sempre senza ossigeno e contando esclusivamente sulle proprie forze. Ha scalato il Cho Oyu, il Manaslu, il Gasherbrum II, il Broad Peak e ora il Nanga Parbat. Aveva già effettuato un tentativo l’anno scorso, ma era stato costretto a rinunciare una volta raggiunto il campo 3 a causa delle condizioni complicate della montagna. "Questo era il mio obiettivo e l’ho raggiunto. Prima del giorno decisivo abbiamo piazzato campo 4 a 7.400 metri sotto il trapezio finale. Abbiamo dormito in 5 in una tenda da 3 perché una si era rotta. Poi siamo partiti per il balzo decisivo. Ogni tanto guardavo in alto e si vedeva la vetta. A volte mi sembrava di essere davvero vicino, poi mi accorgevo che mancavano ancora centinaia di metri. Ma poi finalmente ero sul punto più alto a godere di quel panorama". Federico Magni