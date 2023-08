Sul monopattino con la coca Dodici i chili sequestrati

di Roberto Canali

ALBAVILLA (Como)

Maxi sequestro di cocaina ad Albavilla, in provincia di Como, dove gli agenti della Mobile hanno recuperato 12 chili di cocaina che una volta immessi sul mercato dello spaccio avrebbero fruttato quasi un milione di euro. Un quantitativo pari a tre volte l’intero ammontare dei sequestri di sostanze stupefacenti messi a segno dalla questura di Como nel corso del 2022. Una montagna di polvere bianca che era in possesso di un 29enne di nazionalità albanese, arrestato la mattina del 17 agosto dagli agenti nel corso di una serie di controlli finalizzati al contrasto dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato mentre percorreva le vie del paese con fare sospetto sopra il suo monopattino.

È bastato perquisirlo per trovargli addotto un panetto del peso di un chilo di cocaina, del valore di oltre 80mila euro, che probabilmente stava trasportando per consegnare a qualcuno. A questo punto gli agenti, dopo aver informato la questura e la Procura di Como, hanno proceduto con la perquisizione dell’abitazione dell’uomo che in base ai documenti che aveva con se è risultato risiedere in paese. Nella sua casa sono stati trovati altri 9 panetti di cocaina per un peso totale di quasi 11 chilogrammi. Un quantitativo talmente ingente da richiamare alla mente il sequestro, messo a segno a luglio del 2017 dalla Guardia di Finanza, sempre nella zona tra Albavilla e Albese con Cassano dove all’interno di una serie di box dotati di refrigeratori e auto con un doppio fondo furono individuati 800 chilogrammi di marijuna e 3 chilogrammi di cocaina, oltre ad armi e munizioni.

Anche il quel caso a finire nei guai furono una serie di albanesi, accusati di far parte a vario titolo di un’organizzazione internazionale dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Gli atti della successiva indagine “Sperem“ ricostruirono il viaggio della droga, coltivata e confezionata in Albania, e poi destinata a rifornire il mercato dello spaccio di Lazio, Marche, Toscana, Veneto, Lombardia, Piemonte, Abruzzo ed Emilia Romagna. Toccherà alla Procura di Como fare chiarezza sul nuovo maxi sequestro, intanto il 29enne è stato arrestato e portato nel carcere Bassone.